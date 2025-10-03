Milano 16:52
Bonus mamme lavoratrici: conferma e potenziamento nel 2025

Economia
Bonus mamme lavoratrici: conferma e potenziamento nel 2025
(Teleborsa) - Il bonus mamme lavoratrici sarà confermato e potenziato nel 2025, come anticipa il Documento programmatico di finanza pubblica. L’integrazione prevede un contributo mensile di 40 euro, destinato a supportare la partecipazione femminile al lavoro e incentivare la natalità.

Il bonus è rivolto a: mamme con due figli, titolari di contratto a tempo determinato o indeterminato, autonome o libere professioniste, fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo e a mamme con tre o più figli, titolari di contratto a tempo determinato, autonome o libere professioniste, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.

Possono accedere le lavoratrici con reddito da lavoro complessivo fino a 40.000 euro annui, ricevendo il contributo di 40 euro per ogni mese (o frazione di mese) lavorato.
