Bonus mamme lavoratrici: conferma e potenziamento nel 2025

(Teleborsa) - Il bonus mamme lavoratrici sarà confermato e potenziato nel 2025
, come anticipa il Documento programmatico di finanza pubblica. L’integrazione prevede un contributo mensile di 40 euro,
destinato a supportare la partecipazione femminile al lavoro e incentivare la natalità.
Il bonus è rivolto a: mamme con due figli,
titolari di contratto a tempo determinato o indeterminato, autonome o libere professioniste, fino al compimento del decimo anno del figlio più piccolo e a mamme con tre o più figli
, titolari di contratto a tempo determinato, autonome o libere professioniste, fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo.
Possono accedere le lavoratrici con reddito da lavoro complessivo fino a 40.000 euro annui
, ricevendo il contributo di 40 euro per ogni mese (o frazione di mese) lavorato.