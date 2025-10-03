Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 19:54
24.715 -0,72%
Dow Jones 19:54
46.783 +0,57%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

Borsa: Scambi in positivo per il Dow Jones, in progresso dello 0,91% alle 19:30

Il Dow Jones tratta in utile a 46.941,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per il Dow Jones, in progresso dello 0,91% alle 19:30
Spunto rialzista dello 0,91% per l'indice dei colossi di Wall Street alle 19:30, che continua le contrattazioni a 46.941,85 punti.
Condividi
```