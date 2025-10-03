Milano 9:46
43.330 +0,58%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:46
9.464 +0,39%
24.477 +0,22%

Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,58%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 15.585,6 Euro

In breve, Finanza
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,58%, che esordisce a 15.585,6 Euro.
