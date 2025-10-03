Conti pubblici, Istat: in secondo trimestre deficit-Pil cala al 2%

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre dell'anno(-3,8% nello stesso trimestre del 2024). Lo rileva l'Istat spiegando che Il saldo primario delle AP (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato positivo, con un’incidenza sul Pil del 2,4% (0,6% nel secondo trimestre del 2024).Quanto al saldo corrente delle AP è stato anch’esso positivo, con un’incidenza sul Pil del 3,1% (1,4% nel secondo trimestre del 2024). La pressione fiscale è stata pari al 42,3%, in aumento di 1,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie aumentato dello 0,8% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi finali sono cresciuti dello 0,5%.Il report rileva anchein aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente mentre il potere d’acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto al trimestre precedente dello 0,3% (0,5% l’aumentodei prezzi misurati dal deflatore implicito dei consumi finali delle famiglie)., stimata al 43,2%, è aumentata di 0,6 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Il tasso di investimento delle società non finanziarie, al 22,7%, è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente."Nel secondo trimestre 2025 gli indicatori di finanza pubblicapur confermando la dinamica positiva che perdura quasi ininterrotta dalprimo trimestre 2023. Nello stesso arco temporale si assiste al concomitante aumento, anch’esso lento ma pressoché ininterrotto,della propensione al risparmio. La quota di profitto delle società non- finanziare registra, dopo sette trimestri di riduzione, una variazionepositiva, mentre il tasso di investimento è invariato", si legge nel commento che accompagna i dati.