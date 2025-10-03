Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 17:43
24.906 +0,05%
Dow Jones 17:43
46.883 +0,78%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro avanza in maniera frazionale, arrivando a 463,41 punti.
Condividi
```