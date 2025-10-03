Milano 15:18
43.252 +0,40%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 15:18
9.476 +0,51%
Francoforte 15:17
24.368 -0,22%

Francoforte: risultato positivo per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Knorr-Bremse, in guadagno del 3,13% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Knorr-Bremse mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,51%, rispetto a +3,14% del Germany MDAX).


Le tendenza di medio periodo di Knorr-Bremse si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 83,48 Euro. Supporto stimato a 80,68. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 86,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
