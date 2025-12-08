Francoforte: positiva la giornata per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Scambia in profit Knorr-Bremse
, che lievita dell'1,93%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Knorr-Bremse
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Knorr-Bremse
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 93,32 Euro e primo supporto individuato a 91,37. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 95,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)