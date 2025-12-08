Francoforte: positiva la giornata per Knorr-Bremse

Milano 17:35
(Teleborsa) - Scambia in profit Knorr-Bremse, che lievita dell'1,93%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Knorr-Bremse più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Knorr-Bremse classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 93,32 Euro e primo supporto individuato a 91,37. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 95,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
