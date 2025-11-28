Francoforte: balza in avanti Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Knorr-Bremse
, con una variazione percentuale del 2,07%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Knorr-Bremse
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,54%, rispetto a +4,07% del Germany MDAX
).
Le implicazioni di breve periodo di Knorr-Bremse
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 91,58 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 90,68. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 92,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)