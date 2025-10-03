Irlanda, attesi 34 miliardi di entrate da corporate tax nel 2026

Apple

(Teleborsa) - L’Irlanda prevede di incassaredi imposte societarie nel 2026, in forte aumento rispetto ai 28 miliardi stimati all’inizio dell’anno. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, sottolineando che le previsioni sono state riviste al rialzo anche per il 2025, con entrate attese per 32 miliardi di euro, contro i 31 miliardi stimati in precedenza.Donohoe ha spiegato che l’andamento migliore delle attese è legato al forte contributo delle, che da sole rappresentano quasi un terzo dellecomplessive del Paese. L’Irlanda registra dal 2021 livelli record di incasso dal gettito fiscale, soprattutto grazie al boom della corporate tax.Il ministro ha precisato che la prevista flessione dal 2026, dovuta allasiglata nel 2021, non si verificherà l’anno prossimo, dal momento che una delle misure previste dall’accordo non sarà implementata nei tempi inizialmente stabiliti.I dati del ministero mostrano che nei primi nove mesi del 2025 le entrate fiscali sono risultate superiori dell’1,1% alle attese, con una crescita annua del 4,6% al netto dellegato alle tasse arretrate di. Le entrate da corporate tax sono state superiori del 4,5% rispetto alle previsioni, mentre la crescita di(+4%) e(+4,8%) si è attestata leggermente sotto le stime.Guardando al, Donohoe ha escluso una replica dei recenti tagli alle imposte sul reddito. Il, ha spiegato, sarà invece concentrato su lavoro e investimenti. "Se cercassi di fare progressi su tutte le aree insieme – ha dichiarato – finirei per proporre un pacchetto fiscale troppo ampio, che rappresenterebbe un rischio per l’Irlanda in futuro".