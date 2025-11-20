Subsea 7, trimestre in crescita: utile a 109 milioni e backlog record da 13,9 miliardi

(Teleborsa) - Subsea 7
, azienda specializzata nella fornitura di progetti e servizi offshore per il settore energetico che si fonderà
con Saipem
per la costituzione di un colosso energetico nella seconda metà del 2026, ha chiuso il terzo trimestre 2025
con risultati in accelerazione e un portafoglio ordini
ai massimi storici. La società ha registrato un Adjusted EBITDA
di 407 milioni di dollari, in crescita del 27% su base annua, pari a un margine del 22%, rispetto al 18% del terzo trimestre 2024. I ricavi
sono rimasti stabili a 1,84 miliardi.
L’utile netto
si attesta a 109 milioni, contro i 98 milioni dell’anno precedente, sostenuto da un aumento di 69 milioni nel reddito operativo, parzialmente compensato da perdite su cambi per 38 milioni e da un carico fiscale di 73 milioni .
Il CEO John Evans
ha sottolineato che "il Gruppo ha registrato una crescita del 27% dell’Adjusted EBITDA, trainata da solide performance nel Subsea
e nel segmento Renewables
", aggiungendo che il mix di progetti si sta spostando verso contratti "con un miglior equilibrio tra rischio e rendimento".
Sul fronte operativo, nel trimestre l’azienda ha ottenuto nuovi ordini per 3,8 miliardi
, portando il backlog
a 13,9 miliardi di dollari
, di cui 6 miliardi eseguibili nel 2026 e 3,8 miliardi nel 2027. Il rapporto book-to-bill è stato pari a 2,1x.
La società ha confermato la guidance 2025
, con ricavi attesi tra 6,9 e 7,1 miliardi e margine EBITDA tra 20% e 21%. Per il 2026 il management prevede ricavi tra 7,0 e 7,4 miliardi e un margine di circa 22% sulla base del backlog già acquisito .
La struttura finanziaria si rafforza: il net debt
comprensivo di lease scende a 505 milioni, pari a 0,4 volte l’EBITDA degli ultimi quattro trimestri, mentre la liquidità
totale ammonta a 1,1 miliardi.(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)