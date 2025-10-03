Londra: balza in avanti NatWest Group

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo bancario inglese
, che lievita del 2,58%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a NatWest Group
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di breve periodo di NatWest Group
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5,447 sterline. Rischio di discesa fino a 5,349 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5,545.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)