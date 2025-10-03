Milano 9:51
Piazza Affari: allunga il passo Avio

Piazza Affari: allunga il passo Avio
Seduta decisamente positiva per l'azienda aerospaziale italiana, che tratta in rialzo del 5,59%.
