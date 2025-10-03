Milano 17:35
43.258 +0,42%
Nasdaq 17:46
24.916 +0,09%
Dow Jones 17:46
46.913 +0,84%
Londra 17:35
9.491 +0,67%
Francoforte 17:35
24.379 -0,18%

Piazza Affari: balza in avanti il comparto sanitario italiano

In rialzo l'indice delle aziende sanitarie, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 203.607,58 punti.
