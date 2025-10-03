Milano 12:40
43.333 +0,59%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 12:40
9.491 +0,68%
Francoforte 12:40
24.456 +0,14%

Piazza Affari: positiva la giornata per doValue

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di doValue rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di doValue confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,147 Euro con primo supporto visto a 3,081. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 3,041.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
