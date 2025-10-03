Piazza Affari: positiva la giornata per doValue

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, in guadagno dell'1,89% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di doValue
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di doValue
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 3,147 Euro con primo supporto visto a 3,081. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 3,041.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)