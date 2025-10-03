Milano 12:40
Piazza Affari: risultato positivo per Banca Ifis

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit l'Istituto con sede a Venezia, che lievita dell'1,95%.

La tendenza ad una settimana di Banca Ifis è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22,68 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23,12. Il peggioramento della banca tricolore è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22,4.

