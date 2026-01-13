Banca Ifis colloca con successo bond Tier 2 per 400 milioni, domanda più che doppia rispetto all'offerta

(Teleborsa) - Banca Ifis
ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2
destinato ad investitori istituzionali. L’emissione ha durata decennale, con scadenza nell’aprile 2036, ha una cedola del 4,546%
ed è richiamabile dopo 5 anni. L’importo emesso è pari a 400 milioni di euro
.
L’offerta di Banca Ifis ha ricevuto una domanda di oltre due volte superiore rispetto all’ammontare emesso
, a conferma del forte appeal che i livelli di solidità dell’istituto riscuotono presso i maggiori investitori istituzionali sia domestici che internazionali.
"Il risultato dimostra l’apprezzamento da parte degli investitori verso il progetto di sviluppo di Banca Ifis, anche a seguito delle recenti acquisizioni di illimity Bank ed Euclidea Sim
", commenta la società in un nota.
Nel dettaglio, a fine collocamento, la Banca ha registrato un prezzo di emissione del 100%, equivalente a uno spread di 200 punti base rispetto al tasso di riferimento: si tratta del minor livello di spread della storia della Banca per una emissione subordinata Tier 2.
L’emissione è finalizzata a sostituire
le altre obbligazioni subordinate attualmente circolanti, emesse da Banca Ifis e illimity Bank, e genererà nel medio periodo un significativo risparmio
in termini di costo del funding per il Gruppo Banca Ifis.
L’obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange
, con un rating atteso di Ba3
da parte di Moody’s
e di BB-
da parte di Fitch
.