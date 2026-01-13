Banca Ifis colloca con successo bond Tier 2 per 400 milioni, domanda più che doppia rispetto all'offerta

Banca Ifis

(Teleborsa) -ha completato con successo il collocamento di undestinato ad investitori istituzionali. L’emissione ha durata decennale, con scadenza nell’aprile 2036, ha unaed è richiamabile dopo 5 anni. L’importo emesso è pari aL’offerta di Banca Ifis ha ricevuto una, a conferma del forte appeal che i livelli di solidità dell’istituto riscuotono presso i maggiori investitori istituzionali sia domestici che internazionali."Il risultato dimostra l’apprezzamento da parte degli investitori verso il progetto di sviluppo di Banca Ifis, anche a seguito delle", commenta la società in un nota.Nel dettaglio, a fine collocamento, la Banca ha registrato un prezzo di emissione del 100%, equivalente a uno spread di 200 punti base rispetto al tasso di riferimento: si tratta del minor livello di spread della storia della Banca per una emissione subordinata Tier 2.L’emissione è finalizzata ale altre obbligazioni subordinate attualmente circolanti, emesse da Banca Ifis e illimity Bank, e genererà nel medio periodo unin termini di costo del funding per il Gruppo Banca Ifis.L’obbligazione sarà quotata presso il, con un rating atteso dida parte die dida parte di