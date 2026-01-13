Milano 17:35
45.525 -0,45%
Nasdaq 19:41
25.722 -0,26%
Dow Jones 19:41
49.296 -0,59%
Londra 17:35
10.137 -0,03%
Francoforte 17:35
25.421 +0,06%

Banca Ifis colloca con successo bond Tier 2 per 400 milioni, domanda più che doppia rispetto all'offerta

Spread al minimo storico

Banche, Finanza
Banca Ifis colloca con successo bond Tier 2 per 400 milioni, domanda più che doppia rispetto all'offerta
(Teleborsa) - Banca Ifis ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 destinato ad investitori istituzionali. L’emissione ha durata decennale, con scadenza nell’aprile 2036, ha una cedola del 4,546% ed è richiamabile dopo 5 anni. L’importo emesso è pari a 400 milioni di euro.

L’offerta di Banca Ifis ha ricevuto una domanda di oltre due volte superiore rispetto all’ammontare emesso, a conferma del forte appeal che i livelli di solidità dell’istituto riscuotono presso i maggiori investitori istituzionali sia domestici che internazionali.

"Il risultato dimostra l’apprezzamento da parte degli investitori verso il progetto di sviluppo di Banca Ifis, anche a seguito delle recenti acquisizioni di illimity Bank ed Euclidea Sim", commenta la società in un nota.

Nel dettaglio, a fine collocamento, la Banca ha registrato un prezzo di emissione del 100%, equivalente a uno spread di 200 punti base rispetto al tasso di riferimento: si tratta del minor livello di spread della storia della Banca per una emissione subordinata Tier 2.

L’emissione è finalizzata a sostituire le altre obbligazioni subordinate attualmente circolanti, emesse da Banca Ifis e illimity Bank, e genererà nel medio periodo un significativo risparmio in termini di costo del funding per il Gruppo Banca Ifis.

L’obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange, con un rating atteso di Ba3 da parte di Moody’s e di BB- da parte di Fitch.
Condividi
```