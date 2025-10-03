Milano 12:40
43.333 +0,59%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 12:40
9.491 +0,68%
Francoforte 12:40
24.456 +0,14%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Banco BPM

Rialzo marcato per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano, che tratta in utile del 2,18% sui valori precedenti.
