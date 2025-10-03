Piazza Affari: scambi al rialzo per Banco BPM

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,18%.
L'andamento di Banco BPM
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di breve periodo di Banco BPM
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12,98 Euro. Rischio di discesa fino a 12,75 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 13,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)