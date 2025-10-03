Milano 9:51
43.332 +0,59%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:51
9.464 +0,38%
24.477 +0,22%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Banco di Desio e della Brianza

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Banco di Desio e della Brianza
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca con sede a Desio, con una variazione percentuale del 2,76%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco di Desio e della Brianza più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico dell'istituto di credito tricolore è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,88 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,09.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```