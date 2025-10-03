Piazza Affari: scambi al rialzo per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca con sede a Desio
, con una variazione percentuale del 2,76%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco di Desio e della Brianza
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico dell'istituto di credito tricolore
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7,88 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 7,67. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)