Verso nuove regole UE per alloggi a prezzi accessibili

(Teleborsa) - Laha avviato una consultazione pubblica sulla, con l’obiettivo di aiutare i Paesi membri a. La revisione riguarda le norme sui servizi di interesse economico generale () e punta a semplificare e accelerare il sostegno pubblico in questo settore, andando oltre il tradizionale ambito dell’edilizia sociale.La proposta prevede un, introducendo una nuova categoria di esenzione dedicata agli alloggi a prezzi accessibili. In questo modo gli, a beneficio delle famiglie che non riescono ad accedere al mercato immobiliare in condizioni sostenibili.La revisione include anche modifiche in altri settori strategici, come i medicinali critici e i trasporti aerei e marittimi, con l’intento di rendere le norme più chiare e moderne.Tutti i cittadini, le imprese, le autorità pubbliche e le associazioni interessate potrannotramite la pagina della DG COMP. La consultazione attuale si basa su un processo già avviato nei mesi di giugno e luglio 2025, durante i quali la Commissione ha raccolto oltre 260 risposte e organizzato incontri con Stati membri e stakeholder. I risultati confluiranno nella nuova decisione SIEG, che dovrebbe essere adottata entro la fine del 2025.La Commissione sottolinea che il, ma una parte sempre più ampia della popolazione. Tra le cause principali: crescita della domanda nelle aree urbane, aumento dei prezzi, scarsità di offerta, invecchiamento degli edifici, disparità economiche, turismo e affitti a breve termine.Per rispondere a questa crisi,volto a integrare le politiche nazionali, regionali e locali, rispettando il principio di sussidiarietà.