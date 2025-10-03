Verso nuove regole UE per alloggi a prezzi accessibili

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha avviato una consultazione pubblica sulla revisione delle norme sugli aiuti di Stato
, con l’obiettivo di aiutare i Paesi membri a garantire alloggi accessibili a un numero più ampio di cittadini
. La revisione riguarda le norme sui servizi di interesse economico generale (SIEG
) e punta a semplificare e accelerare il sostegno pubblico in questo settore, andando oltre il tradizionale ambito dell’edilizia sociale.
La proposta prevede un aggiornamento della decisione SIEG (2012/21/UE)
, introducendo una nuova categoria di esenzione dedicata agli alloggi a prezzi accessibili. In questo modo gli Stati membri potranno concedere aiuti di Stato senza obbligo di notifica preventiva alla Commissione
, a beneficio delle famiglie che non riescono ad accedere al mercato immobiliare in condizioni sostenibili.
La revisione include anche modifiche in altri settori strategici, come i medicinali critici e i trasporti aerei e marittimi, con l’intento di rendere le norme più chiare e moderne. La consultazione
Tutti i cittadini, le imprese, le autorità pubbliche e le associazioni interessate potranno inviare i propri contributi fino al 4 novembre 2025
tramite la pagina della DG COMP. La consultazione attuale si basa su un processo già avviato nei mesi di giugno e luglio 2025, durante i quali la Commissione ha raccolto oltre 260 risposte e organizzato incontri con Stati membri e stakeholder. I risultati confluiranno nella nuova decisione SIEG, che dovrebbe essere adottata entro la fine del 2025. Un piano europeo per affrontare la crisi abitativa
La Commissione sottolinea che il problema degli alloggi a prezzi accessibili non riguarda più solo le fasce più vulnerabili
, ma una parte sempre più ampia della popolazione. Tra le cause principali: crescita della domanda nelle aree urbane, aumento dei prezzi, scarsità di offerta, invecchiamento degli edifici, disparità economiche, turismo e affitti a breve termine.
Per rispondere a questa crisi, Bruxelles presenterà entro fine anno un Piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili,
volto a integrare le politiche nazionali, regionali e locali, rispettando il principio di sussidiarietà.