Londra: rosso per Unite Group

(Teleborsa) - Sottotono la società attiva nella gestione e nel funzionamento di alloggi per studenti nel Regno Unito, che passa di mano con un calo del 2,38%.

La tendenza ad una settimana di Unite Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 5,152 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 5,422. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 5,692.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
