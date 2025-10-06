Aeroporto di Bologna, settembre sesto mese consecutivo con oltre un milione di passeggeri

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -per l', società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese. Anche a, infatti, dopo aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto, i passeggeri del Marconi hanno registrato un risultato a sei zeri, raggiungendo le 1.022.858 unità, con una riduzione del 3,5% sullo stesso mese del 2024.Tale risultato, si legge in una nota, è sostanzialmente riconducibile allo status di "" in presenza diper la Summer 2025.Nel dettaglio, i passeggeri su volisono stati 773.068 (-3,8% su settembre 2024) mentre i passeggeri su volisono stati 249.790 (-2,6% sullo stesso mese del 2024). I movimenti sono stati 7.121 (-3,6%), mentre le merci trasportate per via aerea, sono state 3.694 tonnellate, con una riduzione del 5,3%.Ledi settembre 2025 sono state, nell'ordine: Catania, Tirana, Barcellona, Parigi Charles de Gaulle, Cagliari, Palermo, Istanbul, Brindisi, Bucarest Otopeni e Londra Heathrow. Il giorno più trafficato del mese è stato domenica 21, con 38.344 passeggeri tra arrivi e partenze.Neidell'anno i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 8.531.374, in aumento del 2,4% sullo stesso periodo del 2024. Con questo risultato l'Aeroporto di Bologna ha già eguagliato il totale di passeggeri annui del 2018. I movimenti del periodo gennaio-settembre 2025 sono stati 60.288, in crescita dello 0,9% sul periodo corrispondente del 2024. Le merci trasportate per via aerea nei primi nove mesi del 2025 sono state 32.694 tonnellate, in calo (-3,6%) sul 2024.