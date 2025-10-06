Milano 13:07
43.245 -0,03%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:07
9.502 +0,12%
Francoforte 13:06
24.423 +0,18%

Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,01%)

Il FTSE MIB prende il via a 43.262,78 punti

In breve, Finanza
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,01%, a quota 43.262,78 in apertura.
