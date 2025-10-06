Milano 6-ott
0 0,00%
Nasdaq 6-ott
24.979 +0,78%
Dow Jones 6-ott
46.695 -0,14%
Londra 6-ott
9.479 -0,13%
Francoforte 6-ott
24.378 0,00%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,81%

L'indice del listino high-tech USA prende il via a 24.986,26 punti

Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dello 0,81%, dopo aver esordito a quota 24.986,26.
