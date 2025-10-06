Braga Moro, Banca Profilo avvia copertura con Buy e TP a 8,3 euro

Banca Profilo

Braga Moro Sistemi di Energia

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, con raccomandazione "" e target price diper azione.Gli analisti ricordano che il gruppo opera attraverso due linee di business: Energia (Braga Moro) e Schede Elettroniche (Cipierre). Questo duplice approccio consente al gruppo di servire una clientela diversificata e di espandere la propria presenza sul mercato. Concentrandosi su mercati di nicchia, Braga Moroche includono installazione, assistenza on-demand e supporto post-vendita completo. Cipierre produce schede elettroniche che potenziano le sue soluzioni Energia. "Il modello di business adattabile e scalabile di Braga Moro rafforza le relazioni a lungo termine con i clienti, consentendo risposte agili e personalizzate. Questo ha portato la sua", si legge nella ricerca.Banca Profilo evidenzia che laBraga Moro sta rafforzando la sua presenza in Medio Oriente, espandendo attivamente la sua presenza negli Stati Uniti e in Estremo Oriente.Il broker prevede un CAGR deldel 12,1% nel periodo 2024-2027, trainato dalla crescita nei mercati di riferimento, dalla diversificazione del mercato finale, dall'internazionalizzazione e dalla piena integrazione di Cipierre. L'è previsto a 3,3 milioni di euro nel 2027, con un margine EBITDA in miglioramento al 15,1%, grazie al miglior mix di prodotti e alla diversificazione geografica/di mercato. Gli investimenti previsti per 1,4 milioni di euro saranno destinati all'espansione della capacità produttiva di Cipierre e allo sviluppo internazionale. Prevede un capitale circolante operativo netto e uninferiori a 1x EBITDA entro il 2027.