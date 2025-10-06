Braga Moro, Banca Profilo avvia copertura con Buy e TP a 8,3 euro

(Teleborsa) - Banca Profilo
ha avviato la copertura
sul titolo Braga Moro Sistemi di Energia
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di soluzioni di elettronica di controllo e di potenza ad alte prestazioni per infrastrutture mission-critical, con raccomandazione "Buy
" e target price di 8,3 euro
per azione.
Gli analisti ricordano che il gruppo opera attraverso due linee di business: Energia (Braga Moro) e Schede Elettroniche (Cipierre). Questo duplice approccio consente al gruppo di servire una clientela diversificata e di espandere la propria presenza sul mercato. Concentrandosi su mercati di nicchia, Braga Moro si differenzia offrendo soluzioni personalizzate e mission-critical
che includono installazione, assistenza on-demand e supporto post-vendita completo. Cipierre produce schede elettroniche che potenziano le sue soluzioni Energia. "Il modello di business adattabile e scalabile di Braga Moro rafforza le relazioni a lungo termine con i clienti, consentendo risposte agili e personalizzate. Questo ha portato la sua redditività e crescita al di sopra della media del settore
", si legge nella ricerca.
Banca Profilo evidenzia che la strategia del gruppo si concentra sull'espansione internazionale, sull'aumento della capacità produttiva e sull'innovazione.
Braga Moro sta rafforzando la sua presenza in Medio Oriente, espandendo attivamente la sua presenza negli Stati Uniti e in Estremo Oriente.
Il broker prevede un CAGR del fatturato
del 12,1% nel periodo 2024-2027, trainato dalla crescita nei mercati di riferimento, dalla diversificazione del mercato finale, dall'internazionalizzazione e dalla piena integrazione di Cipierre. L'EBITDA
è previsto a 3,3 milioni di euro nel 2027, con un margine EBITDA in miglioramento al 15,1%, grazie al miglior mix di prodotti e alla diversificazione geografica/di mercato. Gli investimenti previsti per 1,4 milioni di euro saranno destinati all'espansione della capacità produttiva di Cipierre e allo sviluppo internazionale. Prevede un capitale circolante operativo netto e un indebitamento netto
inferiori a 1x EBITDA entro il 2027.(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)