Braga Moro, Cda approva nuovo Programma di Innovazione e calendario eventi

(Teleborsa) - il Consiglio di Amministrazione di Braga Moro Sistemi di Energia, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nell'elettronica di potenza, ha approvato il nuovo Programma di Innovazione e il calendario degli eventi societari per l'esercizio 2026.

Il piano, predisposto dal CEO Andrea Passanisi, mira a consolidare il posizionamento del Gruppo nel settore delle soluzioni di elettronica di controllo e di potenza per infrastrutture mission-critical. L'obiettivo strategico è potenziare l'attività di Ricerca e Sviluppo (R&D) attraverso progetti hardware e software che integrino alte prestazioni e sostenibilità.

Tali iniziative saranno sostenute sia tramite risorse interne sia attraverso la partecipazione a bandi pubblici, favorendo collaborazioni per lo sviluppo di soluzioni personalizzate con i partner industriali.

