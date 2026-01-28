Braga Moro, Cda approva nuovo Programma di Innovazione e calendario eventi

(Teleborsa) - il Consiglio di Amministrazione di Braga Moro Sistemi di Energia
, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nell'elettronica di potenza, ha approvato il nuovo Programma di Innovazione
e il calendario degli eventi societar
i per l'esercizio 2026.
Il piano, predisposto dal CEO Andrea Passanisi
, mira a consolidare il posizionamento del Gruppo nel settore delle soluzioni di elettronica di controllo e di potenza per infrastrutture mission-critical. L'obiettivo strategico
è potenziare l'attività di Ricerca e Sviluppo (R&D) attraverso progetti hardware e software che integrino alte prestazioni e sostenibilità.
Tali iniziative saranno sostenute sia tramite risorse interne
sia attraverso la partecipazione a bandi pubblici
, favorendo collaborazioni per lo sviluppo di soluzioni personalizzate con i partner industriali.(Foto: Benjamin Child on Unsplash)