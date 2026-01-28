Braga Moro, Cda approva nuovo Programma di Innovazione e calendario eventi

Braga Moro Sistemi di Energia

(Teleborsa) - il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nell'elettronica di potenza, ha approvato il nuovoe ili per l'esercizio 2026.Il piano, predisposto dal CEO, mira a consolidare il posizionamento del Gruppo nel settore delle soluzioni di elettronica di controllo e di potenza per infrastrutture mission-critical. L'è potenziare l'attività di Ricerca e Sviluppo (R&D) attraverso progetti hardware e software che integrino alte prestazioni e sostenibilità.Tali iniziative saranno sostenute sia tramitesia attraverso la partecipazione a, favorendo collaborazioni per lo sviluppo di soluzioni personalizzate con i partner industriali.