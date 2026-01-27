Milano 9:58
Jefferies avvia copertura con Buy su ING e Hold su ABN Amro

Banche, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Jefferies ha avviato la copertura con raccomandazione "Buy" su ING Groep, colosso finanziario olandese, fissando il target price a 27 euro per azione. Nuovo rating "Hold" invece per l'itituto di credito olanede ABN Amro, con target price di 38 euro per azione.

Nelle prime contrattazioni, migliora l'andamento di ING Groep, che si attesta a 24,59 euro, con un aumento dello 0,72%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 24,67 e successiva a 24,84. Supporto a 24,5. Bene anche ABN AMRO, che si attesta a 31,23 euro, in aumento dell'1,13%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31,37 e successiva a 31,59. Supporto a 31,15.
