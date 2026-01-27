Jefferies avvia copertura con Buy su ING e Hold su ABN Amro

(Teleborsa) - Jefferies
ha avviato la copertura
con raccomandazione "Buy
" su ING Groep
, colosso finanziario olandese, fissando il target price a 27 euro per azione. Nuovo rating "Hold
" invece per l'itituto di credito olanede ABN Amro
, con target price di 38 euro per azione.
Nelle prime contrattazioni, migliora l'andamento di ING Groep
, che si attesta a 24,59 euro, con un aumento dello 0,72%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 24,67 e successiva a 24,84. Supporto a 24,5. Bene anche ABN AMRO
, che si attesta a 31,23 euro, in aumento dell'1,13%
. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 31,37 e successiva a 31,59. Supporto a 31,15.