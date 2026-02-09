Kaleon, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e target price a 5,5 euro

Kaleon

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap hasul titolo, società della famiglia Borromeo attiva nella valorizzazione e gestione di patrimonio artistico e culturale, con una raccomandazione "" e un target price diper azione (upside potenziale del 35%).Gli analisti evidenziano che l'azienda si colloca all'intersezione di tre dinamiche interessanti: la crescente domanda di esperienze culturali esclusive, l'urgente necessità delle famiglie proprietarie di soluzioni sostenibili per la conservazione e la creazione di valore, e l'interesse delle istituzioni per modelli sostenibili a basso consumo di risorse. "Kaleon", si legge nella ricerca.TP ICAP Midcap ha identificato. i) Un modello di business a basso consumo di risorse, differenziante e replicabile, che genera margini EBITDA superiori al 25%. ii) Un mercato strutturalmente favorevole: 6 miliardi di euro di turismo culturale in Italia, con una crescita dell'11-15% annuo, e 44.000 immobili storici privati ??da sviluppare. iii) Una traiettoria di crescita visibile: un CAGR organico del +8,8% nel periodo 2024-2029, con significative possibilità di espansione esterna. iv) Un profilo finanziario interessante: conversione di cassa prevista di circa il 40% e una posizione finanziaria netta positiva stimata di 5 milioni di euro a fine 2025, a seguito dell'aumento di capitale di 16,5 milioni di euro in sede di IPO, che fornisce una solida base per una strategia di investimento orientata all'espansione.Oltre a questi quattro pilastri, gli analisti vedono un'nella valutazione: il. L'acquisizione di Paris Society da parte die il lancio di Emblem dimostrano il crescente interesse dei principali gruppi alberghieri per concetti radicati in luoghi culturali d'eccezione. Kaleon offrirebbe un asset differenziante: accesso privilegiato al patrimonio privato italiano, legittimazione presso le famiglie proprietarie e 40 anni di esperienza nella conservazione. "È importante notare che questo scenario è il risultato della nostra analisi e non riflette alcuna intenzione dichiarata dal management di Kaleon - viene sottolineato - Non è considerato nella nostra valutazione".Con un 7x EV/EBITDA 2026, il titolo è scambiato con uno. "Riteniamo che il gruppo abbia una solida storia di crescita organica, a dimostrazione della credibilità della sua espansione in un segmento di nicchia che richiede investimenti mirati e la migliore esecuzione della categoria", evidenzia TP ICAP Midcap.