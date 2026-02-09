Kaleon, TP ICAP Midcap avvia copertura con Buy e target price a 5,5 euro

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha avviato la copertura
sul titolo Kaleon
, società della famiglia Borromeo attiva nella valorizzazione e gestione di patrimonio artistico e culturale, con una raccomandazione "Buy
" e un target price di 5,50 euro
per azione (upside potenziale del 35%).
Gli analisti evidenziano che l'azienda si colloca all'intersezione di tre dinamiche interessanti: la crescente domanda di esperienze culturali esclusive, l'urgente necessità delle famiglie proprietarie di soluzioni sostenibili per la conservazione e la creazione di valore, e l'interesse delle istituzioni per modelli sostenibili a basso consumo di risorse. "Kaleon offre un profilo di crescita differenziato, con una proposta di valore difendibile a lungo termine
", si legge nella ricerca.
TP ICAP Midcap ha identificato quattro pilastri di investimento
. i) Un modello di business a basso consumo di risorse, differenziante e replicabile, che genera margini EBITDA superiori al 25%. ii) Un mercato strutturalmente favorevole: 6 miliardi di euro di turismo culturale in Italia, con una crescita dell'11-15% annuo, e 44.000 immobili storici privati ??da sviluppare. iii) Una traiettoria di crescita visibile: un CAGR organico del +8,8% nel periodo 2024-2029, con significative possibilità di espansione esterna. iv) Un profilo finanziario interessante: conversione di cassa prevista di circa il 40% e una posizione finanziaria netta positiva stimata di 5 milioni di euro a fine 2025, a seguito dell'aumento di capitale di 16,5 milioni di euro in sede di IPO, che fornisce una solida base per una strategia di investimento orientata all'espansione.
Oltre a questi quattro pilastri, gli analisti vedono un'opzionalità non inclusa
nella valutazione: il potenziale per una partnership alberghiera
. L'acquisizione di Paris Society da parte di Accor
e il lancio di Emblem dimostrano il crescente interesse dei principali gruppi alberghieri per concetti radicati in luoghi culturali d'eccezione. Kaleon offrirebbe un asset differenziante: accesso privilegiato al patrimonio privato italiano, legittimazione presso le famiglie proprietarie e 40 anni di esperienza nella conservazione. "È importante notare che questo scenario è il risultato della nostra analisi e non riflette alcuna intenzione dichiarata dal management di Kaleon - viene sottolineato - Non è considerato nella nostra valutazione".
Con un 7x EV/EBITDA 2026, il titolo è scambiato con uno sconto di circa il 30% rispetto a concorrenti selezionati, nonostante le maggiori aspettative di crescita e i margini più elevati
. "Riteniamo che il gruppo abbia una solida storia di crescita organica, a dimostrazione della credibilità della sua espansione in un segmento di nicchia che richiede investimenti mirati e la migliore esecuzione della categoria", evidenzia TP ICAP Midcap.