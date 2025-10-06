Esprinet lancia SalesMate e AI Smart Search basati su Intelligenza Artificiale

(Teleborsa) - Esprinet Group
prosegue il proprio percorso di trasformazione digitale con due progetti di innovazione che rafforzano l’efficienza interna e offrono nuove opportunità ai clienti: SalesMate e la nuova AI Smart Search sul sito Esprinet. Basati su Intelligenza Artificiale e sviluppati totalmente internamente, confermano l’impegno del Gruppo nella diffusione della tecnologia e la volontà di promuovere innovazione e spirito imprenditoriale.
Con il lancio di questi strumenti, spiega una nota, il Gruppo Esprinet chiarisce la propria roadmap sull’AI: partire dal miglioramento dei processi interni di vendita per rendere l’organizzazione più agile e, in parallelo, offrire ai clienti soluzioni avanzate che semplificano l’esperienza d’acquisto.SalesMate nasce per valorizzare la visita commerciale
, trasformandola da semplice attività operativa a leva competitiva per l’azienda. I venditori possono inviare al termine di ogni incontro un breve audio o messaggio: il sistema lo trascrive, lo standardizza e lo integra nel CRM, generando in pochi minuti un report pronto e condiviso. Le informazioni diventano così patrimonio comune, aggiornato in tempo reale e accessibile a tutte le funzioni aziendali, riducendo dispersioni e migliorando la capacità di ascolto e risposta al mercato.
Con SalesMate il Gruppo non punta solo a incrementare l’efficienza dei venditori, ma anche a costruire un sistema informativo solido e condiviso che permetta di anticipare i cambiamenti e prendere decisioni con maggiore tempestività.
Accanto a SalesMate, Esprinet introduce AI Smart Search, un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale
. La nuova funzionalità unisce i vantaggi della ricerca tradizionale a un approccio più naturale, in grado di interpretare il linguaggio degli utenti e fornire risultati precisi anche per richieste complesse. Progettata in modo verticale per il settore IT, AI Smart Search riconosce il linguaggio tecnico dei professionisti e aiuta i clienti a individuare rapidamente prodotti e soluzioni, semplificando e rendendo più efficace l’esperienza d’acquisto.
"Con SalesMate e AI Smart Search, Esprinet Group rafforza la propria strategia di innovazione
, coniugando digitalizzazione, attenzione al cliente e capacità di anticipare le evoluzioni del mercato. Due progetti che esprimono una visione chiara
: rendere la conoscenza un patrimonio condiviso, aumentare l’agilità interna e offrire strumenti concreti ai partner per creare nuovo valore” – ha dichiarato Bettina Bonetti, Group Officer
- Digital Marketing, CRM & Data Innovation di Esprinet Group.