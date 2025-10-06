Eurex, volumi in calo a settembre. In controtendenza i derivati sui tassi

Deutsche Borse

(Teleborsa) -, uno dei principali mercati di derivati al mondo che è controllato da, ha registratoin calo a2025, a causa del rallentamento dell'attività di mercato. La borsa ha gestito 188,3 milioni di contratti durante il mese, in calo del 4% rispetto ai 196 milioni di contratti registrati un anno prima.di interesse si sono distinti, con un aumento del 10% su base annua a 104,2 milioni di contratti. Al contrario, isono scesi del 14% a 23,5 milioni di contratti, mentre isono scesi del 16% a 60,2 milioni di contratti.Ilha registrato una forte crescita a settembre, con volumi nozionali in circolazione in aumento del 37% su base annua a 46.699 miliardi di euro, rispetto ai 34.115 miliardi di euro dello stesso mese del 2024. L'aumento è stato trainato principalmente dagli, che sono balzati del 52% a 6.084 miliardi di euro. Anche gli swap sui tassi di interesse hanno contribuito in modo significativo, con un aumento del 29% a 19.814 miliardi di euro.