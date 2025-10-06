Francia, Lecornu rassegna le dimissioni a Macron che le accetta

(Teleborsa) -, che reagiscono con grande pessimismo alla notizia che, incaricato dal presidente francese Emmanuel Macron a formare un governo il 9 settembre scorso,L'annuncio è arrivato direttamente dall', spiegando che Lecornu ha rassegnato le sue dimissioni e. Si attende ora la conferenza stampa da, storica sede del capo del governo a Parigi., ha dichiarato brevemente Lecornu dopo aver rassegnato questa mattina le dimissioni a Macron.Lecornu hae far approvare la legge di bilancio, dopo il, nonostante una maggioranza fortemente divisa ed un'opposizione di destra sempre più agguerrita, che ora chiede loe nuove elezioni., Lecornu sembrava intenzionato a formare il governo, tanto da aver svelato anche i, e si avviava a pronunciare la sua. Ma le critiche sollevate da queste anticipazioni, evidentemente, devono averlo convinto a desistere.L'ex premier francese,, commentando le dimissioni, ha parlato di una, mentre il vicepresidente dei repubblicani,, ha affermato che il suo partitodel parlamento. Il leader del partito di sinistra radicalechiede intanto l''esame immediato della mozione didepositata da 104 deputati.Frattanto, laè crollata dell'1,72%, mentre si ampliano i, attestandosi al 3,58%, sopra quello dei BTP italiani, incorporando un maggior premio per il rischio. Effetti negativi anche sull', che scende a 1,1668 dollari da 1,1741 USD precedente.