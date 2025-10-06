Milano 11:44
Francia, Lecornu rassegna le dimissioni a Macron che le accetta

(Teleborsa) - Giornata choc per la Francia e per i mercati finanziari, che reagiscono con grande pessimismo alla notizia che Sebastien Lecornu, incaricato dal presidente francese Emmanuel Macron a formare un governo il 9 settembre scorso, ha rassegnato le dimissioni da Primo Ministro.

L'annuncio è arrivato direttamente dall'Eliseo, spiegando che Lecornu ha rassegnato le sue dimissioni e Macron le ha accettate. Si attende ora la conferenza stampa da Palazzo Matignon, storica sede del capo del governo a Parigi. "Non c'erano le condizioni per restare primo ministro", ha dichiarato brevemente Lecornu dopo aver rassegnato questa mattina le dimissioni a Macron.

Lecornu ha tentato di mettere in piedi un governo e far approvare la legge di bilancio, dopo il fallimento del suo predecessore Francois Bayrou, nonostante una maggioranza fortemente divisa ed un'opposizione di destra sempre più agguerrita, che ora chiede lo scioglimento del Parlamento e nuove elezioni.

Domenica sera, Lecornu sembrava intenzionato a formare il governo, tanto da aver svelato anche i nomi dei possibili ministri, e si avviava a pronunciare la sua dichiarazione politica all'Assemblea martedì prossimo. Ma le critiche sollevate da queste anticipazioni, evidentemente, devono averlo convinto a desistere.

L'ex premier francese, Francois Bayrou, commentando le dimissioni, ha parlato di una situazione "pesante e preoccupante", mentre il vicepresidente dei repubblicani, Francois-Xavier Bellamy, ha affermato che il suo partito "non ha nulla da temere da uno scioglimento"' del parlamento. Il leader del partito di sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon chiede intanto l''esame immediato della mozione di destituzione di Macron depositata da 104 deputati.

Frattanto, la Borsa di Parigi è crollata dell'1,72%, mentre si ampliano i redimenti dei titoli di Stato francesi (OAT), attestandosi al 3,58%, sopra quello dei BTP italiani, incorporando un maggior premio per il rischio. Effetti negativi anche sull'Euro, che scende a 1,1668 dollari da 1,1741 USD precedente.
