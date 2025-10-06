Francia, Lecornu rassegna le dimissioni a Macron che le accetta

(Teleborsa) - Giornata choc per la Francia e per i mercati finanziari
, che reagiscono con grande pessimismo alla notizia che Sebastien Lecornu
, incaricato dal presidente francese Emmanuel Macron a formare un governo il 9 settembre scorso, ha rassegnato le dimissioni da Primo Ministro
.
L'annuncio è arrivato direttamente dall'Eliseo
, spiegando che Lecornu ha rassegnato le sue dimissioni e Macron le ha accettate
. Si attende ora la conferenza stampa da Palazzo Matignon
, storica sede del capo del governo a Parigi. "Non c'erano le condizioni per restare primo ministro"
, ha dichiarato brevemente Lecornu dopo aver rassegnato questa mattina le dimissioni a Macron.
Lecornu ha tentato di mettere in piedi un governo
e far approvare la legge di bilancio, dopo il fallimento del suo predecessore Francois Bayrou
, nonostante una maggioranza fortemente divisa ed un'opposizione di destra sempre più agguerrita, che ora chiede lo scioglimento del Parlamento
e nuove elezioni.Domenica sera
, Lecornu sembrava intenzionato a formare il governo, tanto da aver svelato anche i nomi dei possibili ministri
, e si avviava a pronunciare la sua dichiarazione politica all'Assemblea martedì prossimo
. Ma le critiche sollevate da queste anticipazioni, evidentemente, devono averlo convinto a desistere.
L'ex premier francese, Francois Bayrou
, commentando le dimissioni, ha parlato di una situazione "pesante e preoccupante"
, mentre il vicepresidente dei repubblicani, Francois-Xavier Bellamy
, ha affermato che il suo partito "non ha nulla da temere da uno scioglimento"'
del parlamento. Il leader del partito di sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon
chiede intanto l''esame immediato della mozione di destituzione di Macron
depositata da 104 deputati.
Frattanto, la Borsa di Parigi
è crollata dell'1,72%, mentre si ampliano i redimenti dei titoli di Stato francesi (OAT)
, attestandosi al 3,58%, sopra quello dei BTP italiani, incorporando un maggior premio per il rischio. Effetti negativi anche sull'Euro
, che scende a 1,1668 dollari da 1,1741 USD precedente.