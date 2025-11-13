Milano 11:36
44.939 +0,33%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:36
9.873 -0,39%
Francoforte 11:36
24.294 -0,36%

Tasso disoccupazione Francia (QoQ) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Tasso disoccupazione Francia (QoQ) nel terzo trimestre
Francia, Tasso disoccupazione nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +7,7%, in aumento rispetto al precedente +7,6% (la previsione era +7,6%).

(Foto: Stephen Finn - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```