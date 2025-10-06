GBC Italia rinnova lo Statuto: nuova governance e apertura alla comunità

(Teleborsa) - Giornata di svolta per il, che ha approvato con una larghissima maggioranza ilIl testo, frutto di oltre un anno e mezzo di lavoro e confronto interno, introducesul piano dellae apre la rete associativa a, tra cui studenti, professionisti e soci onorari, enti di ricerca e amministrazioni pubbliche.Il nuovo impianto statutario distingue in modo più nettoche saranno gestite tramite regolamenti più snelli e facilmente aggiornabili. Vengono inoltre chiariti i ruoli e le responsabilità degli organi dirigenti, con l’obiettivo di rendere più efficiente il funzionamento complessivo di un’organizzazione in forte crescita per numero di associati e peso anche nelle politiche pubbliche sui temi della sostenibilità dell’ambiente costruito.Tra le innovazioni più rilevanti c’è laun passo pensato per accompagnare proprio la crescita organizzativa dell’associazione nel contesto, in continua evoluzione, della sostenibilità e dell’edilizia green."L’approvazione del nuovo Statuto rappresenta una tappa storica per GBC Italia", ha commentato il. "È la dimostrazione di unacapace di governare il cambiamento e non subirlo. Ringrazio tutti i soci e la governance che hanno contribuito a questo risultato".Con il voto dell’assemblea straordinaria si avvia ora la fase attuativa:Un passo che, nelle intenzioni dei promotori, vuole rendere l’associazione più inclusiva, moderna e autorevole, rafforzando il suo ruolo nel dialogo con le istituzioni e il mercato della sostenibilità.