Italia e Turkmenistan rafforzano la cooperazione su materie prime, spazio ed energia

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,ha incontrato aper discuterenei settori strategici delle materie prime critiche, dell’industria spaziale, dell’energia e degli investimenti a sostegno del tessuto imprenditoriale di entrambi i Paesi.L’incontro, spiega il Mimit, è stato propedeutico al, che vedrà la partecipazione di numerose imprese italiane e turkmene. Il ministro Urso ha evidenziato la necessità di consolidare i rapporti economici con il Turkmenistan, in particolare per quanto riguarda, e ha discusso con l’ambasciatore l’opportunità di sviluppare progetti congiunti e nuovi investimenti.Tra i temi centrali anchedove i due Paesi intendono avviare un confronto tecnico tra agenzie e imprese per favorire lo scambio di competenze e tecnologie. Entrambe le parti hanno infine condivisoattraverso missioni imprenditoriali, strumenti di cooperazione economica e il coinvolgimento di aziende attive nei principali settori strategici.