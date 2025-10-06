Italia e Turkmenistan rafforzano la cooperazione su materie prime, spazio ed energia

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso,
ha incontrato a Palazzo Piacentini l’ambasciatore del Turkmenistan in Italia, Toyly Komekov,
per discutere nuove forme di cooperazione bilaterale
nei settori strategici delle materie prime critiche, dell’industria spaziale, dell’energia e degli investimenti a sostegno del tessuto imprenditoriale di entrambi i Paesi.
L’incontro, spiega il Mimit, è stato propedeutico al Business Forum italo-turkmeno previsto per il 24 ottobre a Roma
, che vedrà la partecipazione di numerose imprese italiane e turkmene. Il ministro Urso ha evidenziato la necessità di consolidare i rapporti economici con il Turkmenistan, in particolare per quanto riguarda l’approvvigionamento di materie prime critiche
, e ha discusso con l’ambasciatore l’opportunità di sviluppare progetti congiunti e nuovi investimenti.
Tra i temi centrali anche la collaborazione nel settore spaziale,
dove i due Paesi intendono avviare un confronto tecnico tra agenzie e imprese per favorire lo scambio di competenze e tecnologie. Entrambe le parti hanno infine condiviso l’importanza di rafforzare la sinergia industriale
attraverso missioni imprenditoriali, strumenti di cooperazione economica e il coinvolgimento di aziende attive nei principali settori strategici.