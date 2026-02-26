Milano 10:22
Italia–Singapore, rafforzata la cooperazione su trasporti e infrastrutture

Il viceministro Edoardo Rixi incontra il ministro Murali Pillai e i vertici dei principali hub logistici e infrastrutturali di Singapore

(Teleborsa) - Il viceministro Edoardo Rixi ha incontrato il ministro dei Trasporti di Singapore, Murali Pillai. Un momento significativo nel rafforzamento del dialogo tra Italia e Singapore sui temi della mobilità e delle infrastrutture.

Il confronto ha consentito di evidenziare una convergenza di approcci su portualità, logistica e connettività, riconosciuti come asset strategici per la competitività dei rispettivi sistemi economici e per il posizionamento internazionale dei due Paesi. In questo quadro, è stata ribadita la volontà di proseguire un dialogo strutturato, volto a individuare opportunità di cooperazione concreta e partenariati industriali di medio-lungo periodo.

Nel corso della missione, il viceministro ha effettuato una visita al porto di Tuas e ha incontrato l’amministratore delegato della Maritime and Port Authority of Singapore, Ang Wee Keong, per un approfondimento sulle prospettive di cooperazione nel settore marittimo e portuale.

Ha inoltre incontrato gli amministratori delegati di Aeroporto Internazionale Changi, SBS Transport - principale società di trasporto pubblico locale - e Keppel Infrastructure, al fine di valorizzare il contributo del nostro sistema industriale allo sviluppo di progetti innovativi a Singapore e nel Far East.

Gli incontri si inseriscono in una fase di rafforzamento delle relazioni bilaterali per consolidare un rapporto fondato su affidabilità, visione strategica e attenzione ai risultati.
