Milano 17:35
43.146 -0,26%
Nasdaq 19:30
25.013 +0,92%
Dow Jones 19:30
46.696 -0,13%
Londra 17:35
9.479 -0,13%
Francoforte 17:35
24.378 0,00%

Juventus, Tether proporrà propri candidati per CdA all'assemblea

Finanza, Sport
(Teleborsa) - Tether intende presentare una propria lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di Juventus Football Club, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, in occasione dell'assemblea annuale degli azionisti prevista il 7 novembre. Lo ha detto a Reuters il pioniere del settore delle stablecoin ed emittente della stablecoin più importante del mondo (USDT).

Tether ha acquistato una partecipazione del 10,7% nella Juventus, diventando il secondo maggiore azionista dopo Exor, la holding della famiglia Agnelli, che controlla il club con una quota del 65%.
