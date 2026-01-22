CULTI Milano, KME Group presenta la lista per il nuovo CdA

CULTI Milano

(Teleborsa) -comunica che è stata depositata presso la Società la sotto elencata lista di candidati al Consiglio di Amministrazione, da presentare all’Assemblea degli Azionisti convocata per i giorni 28 e 29 gennaio 2026, rispettivamente in prima ed in seconda adunanza:, titolare di n. 2.388.750 azioni ordinarie pari al 77,17% del capitale: Olivier Sillion, Francis Clement-Devineau, Guillaume Wehrlin, Stefano Lazzari - indipendente, Pierpaolo Manes, Giovanni Maria Franco Casale, Paolo Persico.Non è stata invece presentata alcuna lista di candidati al Collegio Sindacale.La società comunica inoltre che sono state depositate, presso la Società, proposte di deliberazione sul solo punto 1 all’Ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea, da parte dell’Azionista KME GROUP, titolare di n. 2.388.750 azioni ordinarie.