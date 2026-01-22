Milano 13:14
44.920 +0,97%
Nasdaq 21-gen
25.327 +1,36%
Dow Jones 21-gen
49.077 +1,21%
Londra 13:14
10.158 +0,20%
Francoforte 13:14
24.844 +1,15%

CULTI Milano, KME Group presenta la lista per il nuovo CdA

Finanza
CULTI Milano, KME Group presenta la lista per il nuovo CdA
(Teleborsa) - CULTI Milano comunica che è stata depositata presso la Società la sotto elencata lista di candidati al Consiglio di Amministrazione, da presentare all’Assemblea degli Azionisti convocata per i giorni 28 e 29 gennaio 2026, rispettivamente in prima ed in seconda adunanza:
Lista Azionista KME GROUP, titolare di n. 2.388.750 azioni ordinarie pari al 77,17% del capitale: Olivier Sillion, Francis Clement-Devineau, Guillaume Wehrlin, Stefano Lazzari - indipendente, Pierpaolo Manes, Giovanni Maria Franco Casale, Paolo Persico.

Non è stata invece presentata alcuna lista di candidati al Collegio Sindacale.

La società comunica inoltre che sono state depositate, presso la Società, proposte di deliberazione sul solo punto 1 all’Ordine del giorno di parte ordinaria dell’Assemblea, da parte dell’Azionista KME GROUP, titolare di n. 2.388.750 azioni ordinarie.

(Foto: S O C I A L . C U T on Unsplash)
Condividi
```