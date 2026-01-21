Milano 17:35
Il calendario 2026 degli eventi societari di Banco BPM

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Calendario annuale
(Teleborsa) - La Banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti.
Il management di Banco BPM ha inoltre segnalato che l'eventuale dividendo che venisse deliberato, sarebbe messo in pagamento nel mese di aprile 2026, mentre un acconto sui dividendi futuri sarebbe messo in pagamento nel mese di novembre 2026, ed ha sottolineato che tale informazione è fornita per adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana ma che la stessa non assume alcuna valenza previsionale.


Giovedì 05/02/2026
CDA: Approvazione dei risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione del risultato di esercizio

Lunedì 23/02/2026
Assemblea: Assemblea Straordinaria dei Soci per approvazione proposte di modifiche statutarie

Martedì 03/03/2026
CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2025

Giovedì 16/04/2026
Assemblea: Assemblea Ordinaria dei Soci

Martedì 05/05/2026
CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Mercoledì 05/08/2026
CDA: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Giovedì 05/11/2026
CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026
