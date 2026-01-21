Il calendario 2026 degli eventi societari di Banco BPM

(Teleborsa) - La Banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano
ha reso note le date previste nel corso del 2026
per l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti.
Il management di Banco BPM
ha inoltre segnalato che l'eventuale dividendo
che venisse deliberato, sarebbe messo in pagamento nel mese di aprile 2026
, mentre un acconto
sui dividendi futuri sarebbe messo in pagamento nel mese di novembre 2026
, ed ha sottolineato che tale informazione è fornita per adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana ma che la stessa non assume alcuna valenza previsionale. Giovedì 05/02/2026 CDA
: Approvazione dei risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione del risultato di esercizio Lunedì 23/02/2026 Assemblea
: Assemblea Straordinaria dei Soci per approvazione proposte di modifiche statutarie Martedì 03/03/2026 CDA
: Approvazione della Relazione Finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2025 Giovedì 16/04/2026 Assemblea
: Assemblea Ordinaria dei Soci Martedì 05/05/2026 CDA
: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026 Mercoledì 05/08/2026 CDA
: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 Giovedì 05/11/2026 CDA
: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026