Il calendario 2026 degli eventi societari di Banco BPM

(Teleborsa) - Laha reso note le date previste nel corso delper l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea degli Azionisti.Il management diha inoltre segnalato che l'eventualeche venisse deliberato, sarebbe messo in pagamento nel mese di, mentre unsui dividendi futuri sarebbe messo in pagamento nel mese di, ed ha sottolineato che tale informazione è fornita per adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana ma che la stessa non assume alcuna valenza previsionale.: Approvazione dei risultati economici e patrimoniali al 31 dicembre 2025 e proposta di destinazione del risultato di esercizio: Assemblea Straordinaria dei Soci per approvazione proposte di modifiche statutarie: Approvazione della Relazione Finanziaria annuale comprensiva del progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2025: Assemblea Ordinaria dei Soci: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026