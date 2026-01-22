Il calendario 2026 degli eventi societari di Nexi

(Teleborsa) - Il Gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali
ha reso note le date previste nel corso del 2026
per l'esame e l'approvazione dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli Azionisti, e delle conference call
per la presentazione dei dati contabili della società ad analisti finanziari e investitori istituzionali. Mercoledì 04/03/2026 CDA
: Approvazione del Progetto di Bilancio Nexi S.p.A., Bilancio Consolidato al 31.12.2025 e Piano strategico Giovedì 05/03/2026 Appuntamento
: Presentazione dei risultati FY25 e Piano strategico - Conference call Mercoledì 29/04/2026 Assemblea
: Assemblea Ordinaria Mercoledì 06/05/2026 CDA
: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 31.03.2026 Giovedì 07/05/2026 Appuntamento
: Presentazione dei risultati 1Q26 - Conference call Martedì 28/07/2026 CDA
: Approvazione della Semestrale Consolidata al 30.06.2026 Mercoledì 29/07/2026 Appuntamento
: Presentazione dei risultati 1H26 - Conference call Mercoledì 04/11/2026 CDA
: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30.09.2026 Giovedì 05/11/2026 Appuntamento
: Presentazione dei risultati 9M26 - Conference call