Il calendario 2026 degli eventi societari di Nexi

Gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali

(Teleborsa) - Ilha reso note le date previste nel corso delper l'esame e l'approvazione dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli Azionisti, e delleper la presentazione dei dati contabili della società ad analisti finanziari e investitori istituzionali.: Approvazione del Progetto di Bilancio Nexi S.p.A., Bilancio Consolidato al 31.12.2025 e Piano strategico: Presentazione dei risultati FY25 e Piano strategico - Conference call: Assemblea Ordinaria: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 31.03.2026: Presentazione dei risultati 1Q26 - Conference call: Approvazione della Semestrale Consolidata al 30.06.2026: Presentazione dei risultati 1H26 - Conference call: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30.09.2026: Presentazione dei risultati 9M26 - Conference call