Il calendario 2026 degli eventi societari di Nexi

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

Calendar, Finanza, Calendario annuale
Il calendario 2026 degli eventi societari di Nexi
(Teleborsa) - Il Gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame e l'approvazione dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli Azionisti, e delle conference call per la presentazione dei dati contabili della società ad analisti finanziari e investitori istituzionali.


Mercoledì 04/03/2026
CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio Nexi S.p.A., Bilancio Consolidato al 31.12.2025 e Piano strategico

Giovedì 05/03/2026
Appuntamento: Presentazione dei risultati FY25 e Piano strategico - Conference call

Mercoledì 29/04/2026
Assemblea: Assemblea Ordinaria

Mercoledì 06/05/2026
CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 31.03.2026

Giovedì 07/05/2026
Appuntamento: Presentazione dei risultati 1Q26 - Conference call

Martedì 28/07/2026
CDA: Approvazione della Semestrale Consolidata al 30.06.2026

Mercoledì 29/07/2026
Appuntamento: Presentazione dei risultati 1H26 - Conference call

Mercoledì 04/11/2026
CDA: Approvazione della Trimestrale Consolidata al 30.09.2026

Giovedì 05/11/2026
Appuntamento: Presentazione dei risultati 9M26 - Conference call
