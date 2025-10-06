Milano 13:09
43.238 -0,05%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:09
9.503 +0,12%
Francoforte 13:09
24.429 +0,21%

La Borsa in Cina è chiusa

Calendar, Finanza
La Borsa in Cina è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario in Cina è chiuso per la Festa Nazionale.
Condividi
```