La pasta italiana sempre più cara: dazi al 107% colpo di grazia

(Teleborsa) -, il cui prezzo ha già registrato una, a causa dell'inflazione e dell'impatto delle guerre sul prezzo del grano e della farina. L'ipotesi didel prezzo della pasta italiana, a causa delle tariffe al 107% proposte dall'amministrazione Trump, rischia anche di, cioè prodotti che sono vagamente italiani solo nel nome, ma nulla hanno a che fare con il vero prodotto Made in Italy., una tariffa al 107 %sarebbe. Nel 2024 – denuncia l'associazione rappresentativa del mondo agricolo –Made in Italy negli Stati Uniti ha raggiunto un valore di, un mercato strategico che verrebbe di fatto azzerato da un dazio di pari entità, cancellando anni di crescita e investimenti lungo la filiera. Per questo si chiede che ilcon decisione per difendere il prodotto simbolo della dieta mediterranea e tutelare il lavoro, la qualità e la reputazione di un intero sistema agroalimentare che rappresenta l’Italia nel mondo."Dobbiamo difendere e valorizzare la filiera della pasta, negli Usa come in Italia, per non svendere una delle nostre eccellenze simbolo. Così come chiediamo il giusto prezzo per il grano italiano, riteniamo sia fondamentale garantire un giusto valore per la pasta", afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, rimarcando "le accuse di dumping americane sono inaccettabili e strumentali al piano di Trump di spostare le produzioni negli Stati Uniti".Oggi, ed eventuali dazi imposti dagli Stati Uniti rischiano di provocare effetti anche sui listini praticati nel nostro Paese. Secondo i calcolisu dati Mimit, un chilo di pasta di semola di grano duro varia da una media dia una media di. Listini sopra i 2 euro/kg anche ad Ancona (2,08 euro), Cagliari (2,05 euro) e Firenze (2,03 euro).: un kg di pasta si attesta in media a 1,97 euro/kg, contro 1,79 euro/kg di Milano.Il, stando ai dati Istat,La guerra in, la crisi delle materie prime unitamente alhanno portato al rialzo i costi di tale prodotto simbolo del nostro Paese ed i pericoli per i consumatori non sono finiti. "Una eventuale imposizione di dazi al 107% sulla pasta italiana rischia di determinare nuovi rincari anche sul nostro territorio", avverte il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, aggiungendo "le esportazioni verso gli Usa crollerebbero portando a perdite per iche, per recuperare i minori guadagni sul mercato Usa,, con danni economici evidenti per le famiglie italiane".