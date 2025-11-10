Milano 13:34
Leading indicator Giappone in settembre

Leading indicator Giappone in settembre
Giappone, Leading indicator in settembre pari a 108 punti, in aumento rispetto al precedente 107 punti (la previsione era 107,9 punti).

(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
