Giappone, leading indicator settembre sale a 108 punti

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - In miglioramento le condizioni economiche del Giappone a settembre 2025. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il leading indicator (superindice) si sarebbe portato a 108 punti, in crescita dell'1% rispetto ai 107 punti di agosto. Il dato è superiore anche alle stime degli analisti (107,9 punti).

Nello stesso periodo, l'indice coincidente che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è indicato in crescita dell'1,8% a 114,6 punti (-1,3% il dato del mese precedente).

L'indice differito, che invece cattura le prospettive per i prossimi 12 mesi (lagging index), è visto in salita a 111,2 punti da 110,4.
