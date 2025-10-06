Lagarde (BCE) vede "opportunità unica" per creare le condizioni per rafforzare ruolo dell'euro

(Teleborsa) - "L'euro è nato dalla visione di un'Europa più forte e unita. Oggi, questa visione deve adattarsi per affrontare le sfide poste dai profondi cambiamenti geopolitici e cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale. L'. Ma la visione da sola non basta. L'Europa ha bisogno di riforme coraggiose per trasformare questa visione in realtà. Ora non è più il momento di discutere solo di riforme; ora è il momento di attuarle". Lo ha detto, presidente della Banca centrale europea (BCE), in audizione al Committee on Economic and Monetary Affairs del Parlamento europeo.Lagarde ha sottolineato che mondo è in transizione, e che "i cambiamenti geopolitici e l'accresciuta incertezza politica ci ricordano che la posizione globale di nessuna valuta è garantita. In questo scenario in evoluzione, esiste un'sulla scena globale".Secondo la presidente della BCE, il rafforzamento del posizionamento globale dell'euro apporterebbe. Ad esempio, un maggiore utilizzo dell'euro nella fatturazione commerciale ridurrebbe i costi di transazione per gli esportatori e proteggerebbe i prezzi nell'area euro dalla volatilità del tasso di cambio. Inoltre, una maggiore domanda estera di attività denominate in euro ridurrebbe i costi di indebitamento per famiglie, imprese e governi - nel contesto degli Stati Uniti, questo viene spesso definito "privilegio esorbitante".Servono però una serie di azioni per creare le giuste condizioni. In primo luogo, "da un punto di vista economico, dobbiamo- ha detto - Completare il mercato unico rimane essenziale per liberare il pieno potenziale dell'Europa. Allo stesso tempo, dobbiamo integrare e approfondire i nostri mercati dei capitali, adottando misure concrete per completare l'unione del risparmio e degli investimenti, per la quale è fondamentale un calendario ambizioso. Inoltre, ulteriori misure come il finanziamento congiunto di beni pubblici, come la difesa, contribuirebbero a creare un bacino sicuro e liquido di debito pubblico dell'UE".In secondo luogo, "a livello istituzionale, dobbiamoe nelle politiche che sostengono la nostra valuta, anche sostenendo lo stato di diritto e difendendo l'indipendenza della banca centrale", ha sostenuto Lagarde, mentre, in terzo luogo, "da una prospettiva geopolitica, dobbiamoe la stipula di nuovi accordi con i partner globali. Allo stesso tempo, l'Europa deve investire nella propria sicurezza per affrontare un mondo sempre più incerto".