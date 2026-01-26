Rebirth lancia aumento di capitale per massimi 6,4 milioni di euro a supporto del piano

Rebirth

(Teleborsa) - Il CdA di, società italiana quotata su Euronext Growth Paris e specializzata nello sviluppo e nella gestione di patrimoni immobiliari, ha deliberato di lanciare un, nell'ambito del Piano di Sviluppo 2025-2028.L'operazione è finalizzata a rafforzare la struttura patrimoniale e a. Le nuove risorse consentiranno inoltre alla società di cogliere ulteriori opportunità di investimento coerenti con il proprio posizionamento strategico, si legge in una nota.L'aumento di capitale sarà scindibile per un importo massimo di 2.905.870 euro con sovrapprezzo di 3.487.044 euro (per un), mediante emissione di massime 2.905.870 azioni ordinarie di nuova emissione aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, al prezzo di emissione di 2,2 euro, comprensivo di sovrapprezzo di 1,2 euro, sottoscrivibili da azionisti e nuovi investitori.L'obiettivo dell'aumento di capitale è anche. "Questa operazione rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di sviluppo di Rebirth - ha commentato il CdA - Il rafforzamento patrimoniale è uno strumento essenziale per supportare i progetti già in corso di realizzazione, aumentare la resilienza finanziaria del gruppo e creare le condizioni per una crescita solida e sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder".