Londra: nuovo spunto rialzista per Prudential

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Prudential rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Prudential. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 10,4 sterline. Primo supporto visto a 10,17. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 10,04.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
