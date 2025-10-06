Londra: nuovo spunto rialzista per Prudential

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Prudential
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Prudential
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 10,4 sterline. Primo supporto visto a 10,17. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 10,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)