Milano 12:59
43.210 -0,11%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 12:59
9.498 +0,07%
Francoforte 12:59
24.396 +0,07%

Londra: performance negativa per Schroders

Rosso per la società di gestione patrimoniale inglese, che sta segnando un calo del 2,18%.
