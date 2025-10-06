Milano 12:59
43.210 -0,11%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 12:59
9.498 +0,07%
Francoforte 12:59
24.396 +0,07%

Londra: risultato positivo per BP

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per BP
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo petrolifero inglese, che tratta in utile del 2,23% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di BP è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per BP, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,286 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,358. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 4,24.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
