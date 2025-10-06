Milano 12:59
43.210 -0,11%
Nasdaq 3-ott
24.786 -0,43%
Dow Jones 3-ott
46.758 +0,51%
Londra 13:00
9.499 +0,08%
Francoforte 12:59
24.396 +0,07%

Madrid: andamento sostenuto per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Apprezzabile rialzo per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, in guadagno dell'1,93% sui valori precedenti.
