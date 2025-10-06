Milano 6-ott
New York: in calo T-Mobile US
(Teleborsa) - Rosso per la compagnia telefonica mobile statunitense, che sta segnando un calo del 3,44%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di T-Mobile US, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di T-Mobile US mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 220,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 226,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 217,8.

