New York: in calo T-Mobile US

(Teleborsa) - Rosso per la compagnia telefonica mobile statunitense
, che sta segnando un calo del 3,44%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di T-Mobile US
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di T-Mobile US
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 220,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 226,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 217,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)